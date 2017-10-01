Если появятся проверяющие – мы «добровольные» сборщики хлопка
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Резюме
«В Фергане всех вернули с хлопка. Но говорят, что с завтрашнего дня (с 29 сентября – Ред.) медработников снова отправят на сбор хлопка. Нам строго-настрого велели, что если появятся проверяющие, мы должны сказать им, что являемся простыми жителями, которые вышли на сбор урожая на «добровольной основе». Вот вам и вся демократия.
Просим при возможности прилагать к отправляемому сообщению фото- и видеоматериалы, либо другие документы, подтверждающие Вашу информацию!
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