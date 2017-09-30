Журналист Бобомурод Абдуллаев находится в изоляторе спецслужб, адвоката к нему не допустили

Журналист из Узбекистана Бобомурод Абдуллаев допрашивается в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) на улице Гвардейской в Ташкенте. Однако что конкретно вменяют журналисту, пока неизвестно. Ожидается, что первое судебное заседание по делу Абдуллаева состоится 1 октября в Юнусабадском районом суде по уголовным делам. Его адвоката Муножон Парпиева не допустили к подзащитному.

В субботу, 30 сентября, руководство Службы национальной безопасности не разрешило адвокату журналиста Муножон Парпиевой встретиться с подзащитным.

Как стало известно «Озодлику» со слов родственников Бобомурода Абдуллаева, в настоящее время он содержится в СИЗО СНБ на улице Гвардейской в Ташкенте.

Первое судебное заседание по делу журналиста должно состояться 1 октября, в 11 часов по местному времени, в Юнусабадском районном суде по уголовным делам.

На этом заседание, как ожидается, суд вынесет санкцию на его арест.

В чем конкретно обвиняется Бобомурод Абдуллаева, пока неизвестно. Вначале он проходил подозреваемым по делу о краже, которое было совершено в Юнусабадском районе Ташкента.

Однако позже «Озодлику» удалось выяснить, что делом журналиста занимаются следователи спецслужб.

Днем ранее в доме Абдуллаева был произведен обыск, в ходе которого следователи изъяли жесткий диск его компьютера, несколько CD и DVD-дисков, а также книгу под названием «Жизнь пророка Мухаммеда».

44-летний журналист и спортивный комментатор Бобомурод Абдуллаев пропал в минувшую среду. Спустя два дня его родственникам стало известно о том, что он арестован.

Бобомурод Абдуллаев в течение нескольких лет работал корреспондетом в Ташкенте Британского Института по освещению войны и мира (IWPR) и международной организации «Интерньюс».

Журналист активно участвовал в нескольких круглых столах «Озодлика».

В последнее время он резко критиковал узбекский футбол.