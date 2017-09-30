В Ташкенте выгорел рейсовый автобус

В Ташкенте, 30 сентября, в районе конечной станции метро «Буюк ипак йули» (бывшая Максима Горького) на улице Мирзо Улугбека произошло очередное возгорание автобуса Mercedes.

В компании «Тошшахартрансхизмат» сообщили, что никто из пассажиров не пострадал.

По словам представителей компании, у автобуса полностью выгорел моторный отсек и задняя часть пассажирского салона.

Устанавливаются причины, которые привели к возгоранию автобуса.

За последние три года в узбекской столице сгорели около 20 пассажирских автобусов.

По данным специалистов, основными причинами возгорания такого большого количества пассажирских автобусов является замыкание электропроводки, использование некондиционных запасных частей, плохое техническое обслуживание и неприспособленность автобусов к местным условиям.