В Оше и Джалал-Абаде прошли митинги протеста после выступления Бабанова

Возле избирательных штабов кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова в городах Ош и Джалал-Абад прошли акции протеста. Участники митингов выразили недовольство речью политика в микрорайоне «Амир-Темур» 28 сентября. По разным оценкам, в акциях в двух городах приняли участие от ста до трехсот человек.

После выступления Бабанова в Оше 28 сентября в Интернете распространили фрагмент речи политика, который вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые назвали его провокацией, другие – организованным «черным пиаром» в отношении кандидата.

29 сентября в Оше ряд местных жителей дали пресс-конференцию с требованием принять меры по выступлению Бабанова. В Бишкеке общественный деятель Турсунбек Акун обратился в Центризбирком с просьбой дать правовую оценку выступлению кандидата в президенты.

Штаб Омурбека Бабанова заявил, что видео в соцсетях о выступлении в Оше было смонтировано и является «лживым». Представители политика намерены подать заявление в правоохранительные органы.

Тем временем, Госкомитет национальной безопасности обещает проверить материалы в соцсетях по выступлению Омурбека Бабанова для дачи правовой оценки.