Украина: после учений в Белоруссии остались российские войска

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия оставила часть войск на территории Белоруссии после завершения совместных военных учений «Запад-2017». Как сказал Муженко в пятницу в интервью агентству Reuters, украинская сторона располагает данными о том, что Россия вывела лишь небольшую часть трехтысячного контингента, принимавшего участие в учениях в Белоруссии.

Эта информация противоречит появившемуся в пятницу на официальном сайте учений сообщению о том, что последний эшелон с российскими армейскими подразделениями покинул белорусскую территорию 28 сентября.

Минобороны России пока не комментирует ситуацию.

Ранее Москва и Минск утверждали, что в маневрах участвуют 12 700 военнослужащих двух стран, однако союз НАТО называл цифру в 100 тысяч.