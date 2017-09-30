В Оше потребовали принять меры по выступлению Бабанова

В городе Ош прошла пресс-конференция местных жителей по выступлению кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Как сообщает региональный корреспондент «Азаттыка» (Кыргызской редакции Радио Свобода), один из участников, президент узбекского культурного центра Рашижхан Ходжаевони назвал речь Бабанова «провокацией», другие участники потребовали от соответствующих органов принять меры по этому факту.

28 сентября кандидат в президенты Бабанов выступал с предвыборной агитации в микрорайоне Амир-Темур города Ош. Пользователи соцсетей распространили фрагмент речи политика. Некоторые комментаторы расценили его провокацией и разжиганием межнациональной розни.

Пресс-секретарь УВД город Ош Замир Сыдыков призвал пользователей Интернета воздержаться от распространения видео, предупредив, что они «сами могут внести свой вклад в разжигание ненависти».

​В штабе кандидата «возмущены» подобной интерпретацией выступления Омурбека Бабанова. Как сообщается в распространенном сообщении, представители кандидата подадут заявление в правоохранительные органы. «Личности, смонтировавшие и распространяющие это видео, должны быть привлечены к ответственности за разжигание межнациональной розни», - считают в штабе.

Омурбек Бабанов является лидером парламентской фракции «Республика-Ата Журт» и одним из 12 кандидатов на пост президент. Выборы назначены на 15 октября.