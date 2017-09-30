Прекращено дело в отношении казахского журналиста Лукпана Ахмедьярова

Органы досудебного расследования закрыли уголовное дело в отношении главного редактора «Уральской недели» Лукпана Ахмедьярова за отсутствием состава преступления, сообщила 28 сентября прессозащитная организация «Адил соз».

Ранее Ахмедьярову было предъявлено обвинение в оскорблении представителя власти. Расследование началось 29 июля в связи с заявлением местного полицейского Адиля Турманова в УВД города Уральска после разговора с Лукпановым по телефону.

«Ввиду того, что он был просто непонятлив, то есть он не понял, что я далеко от города, пришлось ему повторить, что я далеко от города, я не могу сейчас приехать. Он начал настаивать, и вот тогда я и как бы сказал, типа, «иди в…», – сказал тогда Лукпан Ахмедьяров, поясняя свой отказ явиться в полицию.

Уральский журналист Лукпан Ахмедьяров, неоднократно подвергавшийся нападениям во время работы в «Уральской газете», несколько раз привлекался к суду чиновниками и представителями правоохранительных органов.