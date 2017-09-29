В Фергане студента раздели догола и жестоко избили, обвинив в гомосексуализме (видео)

29 сентября в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как несколько парней избивают молодого человека, обвиняя его в гомосексуализме. Журналистам «Озодлика» удалось выяснить, что запечатленный на видео случай произошел два месяца назад в районе Киргули в городе Фергане. Сотрудник правоохранительных органов Ферганской области сообщил нашему радио о возбуждении уголовного дела по факту избиения молодого человека, а также о задержании четырех человек, организовавших и осуществивших насилие над ним.

На видеозаписи, отправленной в редакцию «Озодлика» через мессенджер Telegram, группа парней, раздев догола молодого человека, жестоко избивает его, а затем, угрожая «зарезать или сжечь его», заставляет сесть на стеклянную бутылку из-под пива.

После парни заставляют молодого человека, дрожащего от их ударов, оскорблений и унижений, признаться в гомосексуализме.

Как стало известно «Озодлику», два месяца назад 24-летний житель города Маргилана С., познакомившись в Интернете с парнем, представившимся геем, назначил ему свидание в районе Киргули в городе Фергане.

Позже стало известно, что данная встреча была организована группой гомофобов для разоблачения молодого маргиланца.

На видеозаписи парень по имени С. говорит угрожающим убить его парням, что отправлял СМС-сообщение для знакомства по «теме».

Один из напавших на молодого маргиланца называет его «сучьим сыном», «ты опозорил Маргилан», говорит он молодому человеку и наносит удар по его лицу.

Другой из гомофобов бьет его деревянной дубинкой по плечу.

По словам одного из сотрудников правоохрнительных органов Ферганской области, по данному случаю было возбуждено уголовное дело, задержаны четыре человека, организовавшие и осуществившие насилие над жителем Маргилана.

Один из соседей 24-летнего жителя Маргилана, избитого группой парней в городе Фергане, рассказывает «Озодлику», что потерпевший до сих пор не может оправиться от шока.

– Милиция узнала об этом случае спустя несколько дней. С. находится в состоянии сильного шока. Он очень спокойный парень. В этом году он поступил в Ферганский политехнический институт. До поступления на учебу, он работал в Paynet'е (пункт приема платежей – Ред.), – рассказал нашему радио сосед потерпевшего.

Известно, что в узбекском обществе существует нетерпимость по отношению к сексуальным меньшинствам.

26-летний гей из Узбекистане по имени Эрбулат назвал избиение молодого маргиланца «зверством»:

– Это ничто иное, как зверство. Какое им дело, кто чем занимается? Он ведь не пропагандирует гомосексуализм?! Если он совершил какое-то преступление, то для этого есть милиция. На самом деле, преступниками являются сами эти парни. Они незаконно снимали случившееся на видео, и унижали его. Они заявляют, что парень «опозорил Маргилан», но на самом деле, эти насильники позорят Маргилан, применяя насилие к нему. Это просто ужас!, – говорит Эрбулат.

В свое время этот собеседник и сам подвергся нападению со стороны гомофобов:

– Меня самого тоже снимали на видео, чтобы унизить. Я еле смог избавиться от них. Если обратитесь в милицию, то и сами они являются гомофобами, будут надсмеиваться над вами. Быть геем в Узбекистане очень опасно. Поэтому приходится скрывать от всех свою сексуальную ориентацию. В социальных сетях мы общаемся с находящимися в «теме» при помощи слов-паролей. Назначаем свидание только после уверенности в правдивости их слов, – сказал 26-летний гей из Узбекистана Эрбулат.

Напомним, что в 2013 году в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как в Новосибирске группа парней из Узбекистана раздев догола гея, жестоко избивает его, а затем заставляет сесть на бутылку из-под шампанского. Тогда этот случай произвел большую шумиху.

Узбекистан является одним из малочисленных государств вмире, где существует уголовное наказание за гомосексуализм.

Согласно статье 120 Уголовного кодекса республики, гомосексуализм наказывается ограничением свободы на срок от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.