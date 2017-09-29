В Ташкенте и других городах Узбекистана ощущалось землетрясение

Сегодня, в пятницу, 29 сентября, в 18:50 по местному времени в Ташкенте и других города Узбекистана ощущалось землетрясение.

По данным сейсмостанции Ташкент, эпицентр землетрясения находился на территории Джизакской области, сила подземных толчков в узбекской столице составила 4 балла.

Как сообщает новостной сайт Gazeta.uz со ссылкой на своих источников внутри Узбекистана, землетрясение ощущали жители Гулистана, Джизака, Самарканда, Алмалыка и других городах.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,1.

Сообщений о пострадавших нет.