Пропавшая в заповеднике в Кыргызстане туристка из Израиля найдена мертвой

В Кыргызстане спасатели обнаружили тело туристки из Израиля Хиллы Ливне, пропавшей на территории заповедника Сары-Челек в Джалал-Абадской области. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщили в пресс-службе министерства по ЧС Кыргызстана.

Как сообщается, тело 22-летней девушки обнаружено при помощи дрона 29 сентября, примерно в два часа дня. Спасатели нашли туристку недалеко от того места, где один из членов группы повредил себе ногу. Причины гибели девушки пока неизвестны, сотрудники МЧС в настоящее время занимаются транспортировкой тела.

По данным МЧС, поисковую операцию вели 77 человек, в том числе шесть спасателей из Израиля. К поискам также были привлечены две собаки.

Поиски туристки начались после того, как гражданин Израиля 1993 года рождения сообщил в свою туристическую компанию, что получил травму ноги в заповеднике Сары-Челек, куда он прибыл с группой днем ранее. 25 сентября он был доставлен в местную больницу и далее направлен в Аксыйскую районную больницу, где сообщил, что в горах осталась одна из членов группы – Хилла Ливне, 1995 года рождения.

Директор заповедника Эсенали Ормоналиев рассказал МЧС и милиции, что около 20 его работников два дня вели поиски пропавшей самостоятельно. По его словам, девушка пропала, когда во время похода один из членов группы получил травму ноги, а двое спутников помогали ему.