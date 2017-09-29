Тиллерсон прибывает с визитом в Китай

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 29 сентября прибывает с визитом в Пекин для переговоров с руководством Китая о ядерной угрозе Северной Кореи. В повестке дня визита – обсуждение торговых отношений США и Китая, а также предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Китай.

Тиллерсон, как ожидается, 30 сентября встретится с министром иностранных дел Китая Ваном И и другими высокопоставленными официальными лицами. Это вторая поездка Тиллерсона в Китай с момента вступления в должность в феврале.

Государственный департамент США хочет, чтобы Китай пошел на более жесткие шаги против Северной Кореи в ответ на проведенные Пхеньяном испытания ядерного оружия и запуски межконтинентальных баллистических ракет. 28 сентября Пекин заявил, что все северокорейские компании на территории Китая должны быть закрыты к началу января. Эти меры связаны с санкциями, которые были приняты в сентябре Советом Безопасности ООН в ответ на испытания, проведенные Северной Кореей.

Первый официальный визит Трампа в Китай, как планируется, пройдет в ноябре. В апреле Трамп встречался с лидером Китая Си Цзиньпином во Флориде на переговорах по 100-дневному плану для дальнейшего обсуждения торговых отношений. Министр торговли США Уилбур Росс после поездки в Пекин на прошлой неделе сказал, что в вопросах двусторонней торговли предстоит еще многое сделать.