Школы Узбекистана постепенно перейдут на единый госэкзамен

Узбекистан планирует в перспективе внедрить в школах единый государственный экзамен, аналоги которого сегодня успешно апробированы в США и России.

«Мы постепенно перейдем к появлению Единого госэкзамена. Сама реформа и интеграция, происходящие в системе образования Узбекистана, будут вести нас к этому», – рассказал корреспонденту Podrobno.uz министр народного образования Узбекистана Улугбек Иноятов.

По его словам, ранее Министерство народного образования заканчивало обучение детей на 9 классе, теперь же осуществляется переход на 11-летнее обучение, и школа интегрируется со средним специальным образованием. Таким образом после окончания 11 класса ученик сможет самостоятельно принимать решение – пойти работать или учиться в вуз.

Также он полагает, что в результате такой системы появится тенденция, когда школы и их педагогические коллективы будут бороться за улучшение результатов своих выпускников при поступлении в вузы, постепенно сформируется рейтинг лучших образовательных учреждений.

«Сейчас мы постепенно готовимся к выпускным экзаменам в школах так, как только переходим на 11-летнее обучение. По государственным образовательным стандартам ученик будет сдавать экзамены, которые постепенно в перспективе и станут ЕГЭ. Я думаю, что в ближайшем будущем у нас появятся новые методы и нормы отбора при поступлении в вузы. К этому приведет жизнь», – заключил министр.

ЕГЭ – это централизованный экзамен, который проводится в учебных заведениях для оценки качества подготовки учащихся с помощью контрольных измерительных материалов. Например, в России, начиная с 2009 года, он выступает в качестве основной формы вступительных экзаменов в вузы.