Организатор теракта в таджикском Курган-Тюбе осужден пожизненно

Шарифджони Зокир, главный фигурант уголовного дела о взрыве в городе Курган-Тюбе, Верховным судом Таджикистана приговорен к пожизненному заключению. Мухаммад Кенджазода, судья Верховного суда, 28 сентября заявил, что прогремевший 12 марта взрыв у зданий военной прокуратуры и военного суда Хатлонского гарнизона был организован Шарифджони Зокиром и его братом-школьником Раджабджони Зокиром, передает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода).

По словам судьи, Шарифджони Зокир признан также виновным в пропаганде идей группировки «Исламское государство» («ИГ») и убийстве гомосексуалиста.

Верховный суд Таджикистана приговорил брата главного фигуранта уголовного дела – ученика 9-го класса Раджабджони Зокира к 5 годам тюрьмы. Еще 3 фигуранта дела Равшан Файзиев, Рустам Амирходжаев и Саъди Саидов получили от 13 до 15 лет лишения свободы.

В городе Курган-тюбе 12 марта 2017 года, поздно вечером прогремел взрыв рядом со зданием военной прокуратуры и военного суда Хатлонского гарнизона. В результате взрыва погиб 67-летний Хасанбой Рахмонов, житель Бохтарского района, который работал сторожем в Технологическом лицее города Курган-тюбе. Его труп обнаружили на проезжей части около здания военной прокуратуры Хатлонского гарнизона, сообщили местные власти.

Следователи заявили, что Хасанбой Рахмонов оказался случайной жертвой происшествия. По их словам, взрывчатка была оставлена на видном месте специально, чтобы кто-нибудь из прохожих ее заметил и подобрал. В совершении этих преступлений обвиняются 5 человек, сообщал ранее прокурор Хатлонской области Насрулло Махмудзода.

Позже организаторы взрыва признались, что их целью были российские военные. Следователи заявили, что ранее этой группой был совершен еще один взрыв в Курган-Тюбе. Самодельное взрывное устройство было закреплено на днище автомобиля сотрудника компании мобильной связи «Билайн». Тогда обошлось без жертв.