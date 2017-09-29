Пожар на складе под Винницей назвали ударом по обороноспособности Украины

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области – крупнейший удар по обороноспособности Украины. Об этом заявил секретарь совета нацбезопасности страны Александр Турчинов. По его словам, подобного на Украине не происходило с начала конфликта в Донбассе.

Турчинов отметил, что в результате пожара уничтожена значительная часть боеприпасов. Произошедшее говорит о том, что Украина не способна охранять свой военный арсенал, подчеркнул секретарь совета нацбезопасности.

Пожар на одном из крупнейших военных складов Украины произошел в ночь на 27 сентября. Снаряды продолжают взрываться до сих пор. Украинские власти оценили ущерб в 800 миллионов долларов.

Военная прокуратура Украины расследует дело как диверсию. Следствие не исключает причастность России. Однако никаких следов внешних диверсионных групп следователи пока не нашли.