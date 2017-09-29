Почему в Таджикистане женщины соглашаются быть «вторыми женами»

Официально многоженство в Таджикистане запрещено. По закону оно карается крупным штрафом или двумя годами исправительных работ, а имамы должны проводить обряд только после предоставления свидетельства о браке из ЗАГСа. Но правила мало кого останавливают – даже самих священнослужителей.

Даже мужчины с уровнем заработка ниже среднего стараются завести вторую жену. Это престижно и считается показателем «истинного мусульманина». В результате вторые жены оказываются самыми бесправными.

Тахмина Ходжаева была второй женой почти шесть лет. Официально такие браки не регистрируют, их с мужем поженили по мусульманскому обряду. Постоянно мужчина жил – его имени она не называет – со своей первой семьей. К Тахмине приходил только днем – отдохнуть от работы, расслабиться.

«Вторая жена не для совместной жизни. Я так поняла, что ни одна вторая жена всю жизнь не проживет так. Берут тебя в жены, потому что красивая, следишь за собой. Это для отдыха и развлечений. Пока у тебя детей нет, он приходит. Дома у него жена с шестью детьми – они не дают ему расслабиться. Здесь придет, поспит, развлечется. Я его искупаю, помою, он чистенький. Такие мужчины не хотят, чтобы жена забеременела, чтобы сохраняла фигуру», – рассказывает женщина.

По словам Тахмины, первые годы они жили хорошо и беззаботно. Муж обеспечивал ее – купил квартиру, сделал в ней ремонт. Затем они расстались. Сегодня мужчина хочет отобрать подаренное жилье – хотя оно записано на Тахмину.

«Неужели если он богат, ему не стыдно со мной так поступать? Из собственного дома выгоняет. Куда я детей увезу. Двоих родила и без мужа осталась», – возмущается она.

После расставания Тахмина нашла другого мужа, и вновь обвенчалась по мусульманскому обряду. Она родила двоих детей, после чего у нее случился конфликт с бывшим супругом.

«В суд на меня подал. Достает меня. Выгнать хочет», – говорит она.

Каждый год десятки женщин – вторых жен – оказываются в такой же ситуации. Официальной регистрации брака нет – значит нет права на обеспечение, жилье и алименты для детей. В таджикистанские суды брошенные вторые жены обращаются редко – доказать совместное проживание без свидетелей не получится.

«Плохо то, что своих детей муж видит редко. Например, в городе, когда видит своего ребенка и при этом он не один – с какими-либо знакомыми вместе, притворяется, что не узнает сына. А ребенок потом плачет за его спиной», – говорит Сафаргул, еще одна женщина, оказавшаяся в той же ситуации.

По статистике, почти половина женщин, которые обращаются в различные правозащитные организации из-за проблем с жильем при расставании с супругом – вторые жены. Причины распада таких семей везде одинаковые. Финансовые проблемы мужа, конфликт с первой женой или охлаждение отношений.

«Распространенная причина разводов – мужчины уезжают в трудовую миграцию. Потом эти женщины выходят замуж за мужчин намного старше них, зная, что у них есть жены и дети», – объясняет корреспондент газеты «Ойла» Фарзона Муроди.

Многоженство в Таджикистане – серьезная социальная проблема. В сельской местности девушки не могут получить хорошее образование, не приспособлены к самостоятельной жизни. Их рано выдают замуж, и такие браки часто распадаются. Чтобы выжить, обеспечить себя и, если есть, ребенка, они соглашаются на зыбкий статус второй жены.