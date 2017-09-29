Делегация ЕБРР посещает Узбекистан

28 сентября в Ташкент прибыла делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

В программе пребывания делегации – встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, министерствах иностранных дел, финансов, экономики, по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также Торгово-промышленной палате Узбекистана.

Делегация также посетит Навои, где примет участие в семинаре «Механизмы взаимодействия ЕБРР и субъектов малого и среднего бизнеса».

ЕБРР был создан в 1991 году Европейским союзом, Европейским инвестиционным банком, а также 65 странами. Узбекистан стал членом ЕБРР в 1992 году. С того времени и до 2007 года банк реализовал в Узбекистане около 55 проектов, инвестировав в общей сложности практически 900 миллионов евро.

До сегодняшнего дня работа ЕББР в Узбекистане ограничивалась только поддержкой имеющегося портфеля инвестиций, который составляет 8 миллионов евро по 5 проектам.

Напомним, что в январе этого года Ташкент посетил вице-президент ЕБРР Сирил Мюллер, который встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.

В прошлом году Всемирный банк (ВБ) сообщил о том, что выделит на бизнес Узбекистана 4 миллиарда долларов США. Из них 3 миллиарда долларов были выделены республике в июле прошлого года, которые будут потрачены на осуществление 27 проектов.

​Узбекистан стал членом ВБ в 1995 году. С того времени и до 2016 года банк оказал Узбекистану финансовую помощь на сумму 2 миллиарда 800 миллионов долларов США.

(ЕБРР) приостановил финансирование крупных проектов в Узбекистане в 2007 году.