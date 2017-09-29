Экс-директора Нацбиблиотеки РТ и его свата оштрафовали на $2 тысячи за пышную свадьбу (видео)

Сайфиддин Назарзода, экс-директор Национальной библиотеки Таджикистана приговорен к штрафу в размере 12 тысяч сомони ($1350) за нарушение Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

Впервые в Таджикистане суд наказал госслужащего, который, по мнению сотрудников Агентства по финконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана пренебрег правилами проведения свадебных торжеств.

Решением суда района Исмоили Сомони таджикской столицы, Тоджиддин Хабибуллоев, сват Сайфиддина Назарзода, также выплатит штраф, правда, размером поменьше – 5 тысяч сомони или $560.

В ходе судебного процесса Назарзода и его адвокат пожаловались на то, что суд проходит предвзято, а Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, Комитет по делам религий и прокуратура города Душанбе нарушили права истца, возбудив дело против него.

Сайфиддин Назарзода пригласил на свадьбу своего сына Фирдавса в столичный ресторан «Шоира Люкс» свыше 300 гостей, несмотря на то, что по закону количество гостей не должно превышать 150 человек, считает Агентство по финконтролю и борьбе с коррупцией.

Сайфиддин Назарзода 21 сентября на заседании суда заявил, что торжество было организован родителями невесты, сам он был среди лиц, принимающих гостей у ресторана. По его словам, на празднество в доме жениха были приглашены 50 человек, а на той у девушки – 70. Однако через неделю после телерепортажа Назарзода был уволен с занимаемой должности.