Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана сравнил Европейский Союз с нацистской Германией.

Иржи Овчачек так прокомментировал в своем Facebook'е запрет ЕС использовать при производстве так называемого «чешского рома» вредный для организма человека ароматизатор: «Империя решила, что протекторату нельзя пить «Туземак» («чешский ром»).

Агентство Reuters отмечает, что в чешском контексте «империей» часто называют Третий рейх, а «протекторатом» называлась территория Чехословакии, оккупированной нацистской Германией во время Второй мировой войны.