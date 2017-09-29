Китайские ученые впервые «отредактировали» геном эмбриона

Ученые в Китае впервые в мире провели операцию по «редактированию» генов эмбриона. Это позволило не допустить развития наследственного заболевания, сообщает телеканал Би-Би-Си.

Операцию проводили на выращенных в лаборатории эмбрионах. В их ДНК была мутация, которая приводила к развитию бета-талассемии. Это тяжелое генетическое заболевание, которое появляется из-за мутаций и приводит к нарушению выработки гемоглобина в организме.

Группа исследователей из Университета Сунь Ятсена «просканировала» генетический код в поисках ошибки, после чего заменила одно из базовых оснований ДНК. По словам китайских ученых, новая технология позволит избежать многих наследственных болезней.