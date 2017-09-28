Кыргызский парламент ратифицировал соглашение о границе с Узбекистаном

Парламент Кыргызстана принял в трех чтениях законопроект о ратификации договора о государственной границе с Узбекистаном, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

В пресс-службе парламента Азатыку сказали, что за принятие документа проголосовали 97 депутатов из 97 присутствовавших на заседании. Обсуждение договора проходило за закрытыми дверями.

В первом чтении парламент одобрил законопроект 21 сентября. Ожидается, что ратифицированное соглашение будет подписано президентами Кыргызстана и Узбекистана во время визита Алмазбека Атамбаева в Ташкент. Визит, как ожидается, состоится 5 октября.

​Договор по кыргызско-узбекской границе был подписан 5 сентября в Бишкеке во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева. По информации правительства, в договоре описано 1170 из 1378 километров общей границы. Сообщалось, что остальные 208 километров (15 процентов протяженности) могут быть уточнены до конца года. Из-за неуточненных границ между жителями приграничных районов в прошлом возникали конфликты.