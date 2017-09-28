В Афганистане в атаке смертника убито более десятка силовиков

По меньшей мере 12 сотрудников сил безопасности Афганистана убиты и еще несколько получили ранения в результате нападения смертника в афганской провинции Кандагар, сообщает сегодня полиция. По сообщениям, смертник за рулем начиненной взрывчаткой автомашины «Хамви» привел взрывное устройство в действие у правительственной и полицейской штаб-квартиры в районе Маруф.

Ответственность за это смертоносное нападение взяло на себя движение «Талибан». «12 сотрудников сил безопасности убиты и еще четверо получили ранения», – сказал пресс-секретарь полиции Кандагара Зиа Дуррани. «Талибан» заявил, что боевики захватили центральную часть района Маруф, однако Дуррани и два представителя совета провинции отвергли это заявление. Дуррани сказал, что атака «Талибана» была отражена.

Тысячи автомашин «Хамви» были предоставлены военными США в распоряжение армии Афганистана. За минувшие несколько лет «Талибан» захватил десятки единиц этих дорогостоящих военных автомобилей. В ходе визита министра обороны США Джима Мэттиса и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Кабул 27 сентября повстанцы пустили несколько ракет в районе международного аэропорта. Об ответственности за атаку тогда заявили «Талибан» и экстремистская группировка «Исламское государство».