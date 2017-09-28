Власти Китая распорядились закрыть в стране северокорейские компании

Власти Китая распорядились закрыть все северокорейские компании на территории страны в течение четырех месяцев. Деятельность совместных с Пхеньяном предприятий за границей будет также остановлена. Как сообщили в министерстве внешней торговли Китая, эти меры приняты в рамках санкций ООН.

На прошлой неделе Китай заявил о значительном сокращении торговли с Северной Кореей. Пекин – главный торговый партнер северокорейского режима. С середины декабря Китай прекратит импорт северокорейского текстиля. До этого срока должны быть выполнены все обязательства по уже заключенным контрактам. Экспорт в Северную Корею газового конденсата и сжиженного природного газа также значительно сократится.

12 сентября Совет Безопасности ООН принял резолюцию о новых торговых санкциях против Северной Кореи. В частности, предусмотрено, что Пхеньян сможет получать не более 500 тысяч баррелей нефтепродуктов от всех государств – членов ООН. В Китае пообещали также придерживаться этих требований. Причина ужесточения ограничительных мер – ядерная программа Северной Кореи. В начале сентября Северная Корея провела шестые ракетные испытания – в нарушение резолюций ООН.