В Узбекистане срок обучения в лицеях будет сокращен до двух лет

В Узбекистане, начиная с этого учебного года, срок обучения в академических лицеях будет сокращен с трех до двух лет.

Кроме того, президент республики утвердил решение о прекращении деятельности с 1 сентября 2019 года 37 академических лицеев. Это обосновывается тем, что они обладают низким качеством образования и показателем поступления выпускников в вузы, а учебно-методическая и материально-техническая база не отвечают современным требованиям, сообщает Podrobno.uz.

Ликвидируемые лицеи в этом году осуществили свой последний набор учащихся. Им предоставят возможность завершить обучение в этих учебных заведениях по действующим программам, а также выдадут дипломы выпускников государственного образца.

Здания, сооружения и земельные площади ликвидируемых лицеев передадут прикрепленным высшим образовательным учреждениям, а в случае отсутствия потребности – соответствующим районным и городским хокимиятам на правах оперативного управления.

Оставшиеся в стране 68 лицеев перейдут в ведение высших образовательных учреждений с высоким научным и педагогическим потенциалом и достаточной материально-технической базой. Учащихся из отдаленных регионов планируется обеспечить местами в общежитиях и питанием на льготной основе с частичным покрытием расходов за счет платы, вносимой их родителями (ежемесячно в размере одной минимальной заработной платы).

Президент Мирзияев также поручил разработать Положение о порядке отбора в академические лицеи наиболее знающих, способных и талантливых учащихся общеобразовательных школ. При этом для целевой подготовки кандидатов для поступления в вузы, в документе планируется предусмотреть льготный прием учащихся из регионов, где ощущается нехватка квалифицированных кадров соответствующих специальностей.

Ежегодно академические лицеи Узбекистана заканчивают 35 тысяч юношей и девушек.