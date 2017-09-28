В Ашхабаде завершились Азиатские игры в закрытых помещениях

В столице Туркменистана завершились V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Чемпионами Игр стали хозяева турнира. На счету сборной Туркменистана 245 медалей, в том числе, 89 золотых. На втором месте спортсмены из Китая с 42 золотыми наградами, на третьем – Иран с 36 золотыми медалями. Казахстан и Узбекистан расположились на 4 и 5 местах соответственно.

Азиатские игры в закрытых помещениях стартовали 16 сентября, официальное открытие состоялось 17 сентября. Соревнования завершились 27 сентября. В них приняли участие свыше 5500 спортсменов из 64 стран.

Богатый газовыми ресурсами Туркменистан долго готовился к соревнованиям. В частности, был построен аэропорт за 2,2 миллиарда долларов. Олимпийский комплекс был построен за 5 миллиардов долларов. Кроме того, построен стадион на 45 тысяч человек. По разным оценкам, на мероприятие было потрачено 10-15 миллиардов долларов.