В Верховной Раде ущерб от пожара под Винницей оценили в $800 миллионов

Ущерб от пожара на складе боеприпасов в Винницкой области Украины составил 800 миллионов долларов. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Взрывы на военном складе под Винницей произошли в ночь на 27 сентября. Военная прокуратура Украины расследует произошедшее как диверсию. Предположительно взрывы устроили при помощи беспилотного летательного аппарата. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что не исключается «российская диверсия».

По данным полиции, из поселка Калиновка и близлежащих сел эвакуировалиоколо 30 тысяч человек. Сообщается о двух пострадавших в результате пожара. Закрыто воздушное пространство и движение по автомобильной трассе Винница – Киев, изменены маршруты движения поездов.

На военных складах, где произошли взрывы, во время СССР хранилось порядка 188 тысяч тонн боеприпасов. Площадь возгорания составила около 10 процентов от общей территории арсенала. Сейчас ситуация со взрывами на складах боеприпасов в Калиновке стабилизировалась.