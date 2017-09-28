В США умер Хью Хефнер, основатель журнала Playboy

В США умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Ему был 91 год. Об этом говорится в сообщении журнала в Twitter'е.

Отмечается, что он умер от естественных причин в окружении близких и друзей в своем особняке в Лос-Аджелесе 27 сентября.

Хефнер хотел, чтобы его похоронили рядом с могилой Мэрилин Монро, обнаженные фотографии которой сделали популярным первый выпуск журнала Playboy в 1953 году.

Хью Хефнер родился в 1926 году. Во время Второй мировой войны он работал военным корреспондентом, а затем устроился в журнал Esquire. Первый выпуск журнала Playboy Хью Хефнер подготовил на собственной кухне и издал в 1953 году. Он обошелся ему в 8 тысяч долларов, собранных у 45 инвесторов. Дата на обложке журнала отсутствовала, так как бизнесмен не был уверен, что сможет выпустить второй номер. На развороте было фото обнаженной Мэрилин Монро, сделанное до того, как актриса стала звездой Голливуда. Дебютный номер разошелся тиражом в 50 тысяч экземпляров, сделав Хефнера сенсацией.

Уже через некоторое время Playboy становится самым продаваемым мужским журналом в мире. В 1970-е годы тиражи Playboy достигали 7 миллионов экземпляров. Однако в последние годы они не превышали 800 тысяч. В 2015 году было объявлено, что Playboy будут выпускать без снимков обнаженных женщин. Через год журнал вернулся к прежнему формату.

Хью Хефнер олицетворял сексуальную революцию 60-ых годов прошлого века. В день своего 85-летия он заявил: «Мужчина никогда не бывает старше женщины, которую он обнимает».