Узбекистан и Кыргызстан продолжили описание оставшихся участков госграницы

27 сентября в Баткене (Кыргызстан) завершилась начавшаяся 21 сентября встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации совместной государственной границы.

«На встрече делегации продолжили описание оставшихся участков линии границы, не вошедших в Договор по делимитации узбекско-кыргызской государственной границы, заключенный в ходе состоявшегося 5-6 сентября государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызскую Республику», – сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

По итогам прошедших переговоров подписан протокол.

5-6 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзияев побывал в Бишкеке ​с двухдневным визитом, в рамках которого подписан договор между КР и РУз о кыргызско-узбекской границе. Узбекский президент заявил, что стороны описали 85% границ. Теперь документ должны ратифицировать парламенты двух стран.

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1378 километров, из которых, как сообщалось ранее, 320 километров оставались спорными.