В Казахстане предлагают ввести понятие «пропаганда» для СМИ

Министерство информации и коммуникаций Казахстана вносит в законопроект по вопросам СМИ понятие «пропаганда», хотя пока его определение не прописано ни в одном законодательном акте Казахстана. Об этом министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал 27 сентября на Facebook.

Под «пропагандой» министр Абаев понимает «навязывание идей, имеющих негативный оттенок», таких как пропаганда суицидов, терроризма, радикальных религиозных взглядов, национальной и расовой нетерпимости.

Министр также объяснил предлагаемую поправку в Закон «О СМИ» о «введении обязанности получать согласие на распространение в СМИ личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иных охраняемых законом тайн».

– Мы не намерены запрещать журналистам публиковать материалы о наличии дорогих авто или недвижимости тех или иных чиновников. Это никак не попадает под вышеперечисленные тайны. А уж неподобающее поведение чиновников и их родственников тем более. Некоторые считают, что под видом своей семейной тайны некоторые смогут скрывать свои трудовые доходы. Скажу так: «Не смогут», – говорит Даурен Абаев.

Он также попытался объяснить, почему увеличивается срок предоставления ответов для журналистов из госорганов до 15 дней: так как «за последние годы количество запросов СМИ увеличилось в десятки раз и зачастую требует тщательной проработки, однако ограниченное время заставляет госорган отвечать формально».