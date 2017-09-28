Интерпол одобрил заявку Палестины о членстве

Интерпол одобрил заявку властей Палестины о присоединении к международной организации уголовной полиции, шаг, против которого ранее решительно выступил Израиль.

«Государство Палестина и Соломоновы Острова теперь являются странами – членами Интерпола», – говорится в опубликованном 27 сентября твите Интерпола.

Кандидатура Палестины утверждена тогда, когда в Пекине проходит ежегодная встреча Генеральной ассамблеи Интерпола.

Организация освобождения Палестины заявила в Twitter’e, что за членство Палестины проголосовали 75 процентов стран – участниц Интерпола.

Заявка о вступлении подана в рамках усилий Палестины добиться более широкого участия в международных институтах для реализации цели о палестинской государственности. Израиль, который выступает против подобных попыток и добивается предотвращения этого, пока не прокомментировал сообщение Интерпола. Возражения со стороны Израиля привели ранее к тому, что в прошлом году принятие решения по заявке Палестины о присоединении к Интерполу отложилось.

В 2012 году Палестина получила статус наблюдателя в Организации Объединенных Наций и с тех пор, по данным министерства иностранных дел Палестины, стала участником более 50 международных организаций и соглашений.