Положит ли обещания конвертации конец «черному рынку» валют?

Власти готовы разрешить населению покупку наличной иностранной валюты с 1 октября текущего года, заявил 23 сентября на очередном селекторном совещании премьер-министр страны Абдулла Арипов.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли правительство дальнейшую девальвацию национальной валюты, премьер-министр уклончиво ответил: «Это рынок покажет». Никаких подробностей на эту тему из уст премьера не прозвучало.

Напомним, что главный финансовый регулятор – Центральный банк – в сентябре девальвировал официальный курс узбекского сума почти вдвое, с 4.210 до 8.100 сумов (ссылка), вступив, таким образом, в рыночную реальность.

Президент Шавкат Мирзияев распорядился о снятии ограничений с 5 сентября на обмен валюты для населения. Однако речь шла о частичной, а не полной конвертации валюты: банки получили право лишь покупать валюту по коммерческому курсу в неограниченном количестве (ныне – до $9.363 без предоставления паспорта), но не продавать ее.

Сейчас в столичных банках покупают пять видов валюты – доллары, евро, фунты, швейцарские франки и японские йены. Среди них, как ни странно, нет российских рублей. На вопрос почему, сотрудники отвечают, что не было указаний.

На сегодняшний день жителям республики разрешено получать валюту по курсу 8150 сумов за доллар только на специальные «конверсионные» карты в пределах лимита не более $5.000 в квартал, но никак не наличными. «Закачанную» валюту можно использовать исключительно за пределами Узбекистана. Запрещено также совершать оплату покупок через интернет или переводить деньги с «конверсионных» карточек на другие банковские карты.

Для открытия «конверсионной» карты необходим несгораемый депозит (как правило, $100), который владелец счета имеет право снять только при закрытии карты. Плюс – необходимость выплаты обязательных комиссионных банковских сборов (вознаграждений).

Между тем, судя по ситуации на «черном рынке» обмена валюты, перекупщики – полезные люди для всего населения республики – не слишком быстро сдают свои позиции.

В первые дни официально объявленного банковского обмена нелегальные менялы испытали настоящее потрясение. Однако буквально уже через пару дней после ажиотажа «черный рынок» оправился от него, хотя и стал более осторожным. Курс покупки наличных долларов перекупщики подняли, не намного выше установленного коммерческими банками, а вот «продажный» достигал гигантской разницы – в первой декаде сентября он дорос до 8.700-8.800 сумов за один доллар США (против 8150 сумов за безналичный доллар на карточке в банках).

Но постепенно ситуация успокоилась. На оптовом рынке «Куйлюк» 23 сентября, к примеру, стоимость американского доллара у валютчиков при покупке равнялась 8.150 сумов, а при продаже – 8.200. Хоть и не столь ощутимо, но менялы все равно предлагают более выгодный курс.

Так что «сломать» валютчиков окончательно у государства вряд ли получится, даже путем силовых рейдов и задержаний, что в последнее время периодически и практикуется. Ведь «теневой рынок» валюты исчезает не по чьему-то хотению, а лишь тогда, когда исчезают условия, его подпитывающие. Например, запрет на продажу наличных долларов...

Материал AsiaTerra