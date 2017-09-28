HRW выразила обеспокоенность задержанием писателя-диссидента Нурилло Отаханова

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выразила обеспокоенность задержанием узбекского писателя-диссидента Нурилло Отаханова (Нурулло Мухаммада Рауфхона).

«Задержание властями писателя-диссидента Нурулло Мухаммада Рауфхона вызывает тревогу, особенно с учетом последних сообщений о его реабилитации и заявлений президента Шавката Мирзияева о ряде шагов, предпринятых для улучшения положения в области прав человека в Узбекистане», – говорит «Озодлику» исследователь HRW по Центральной Азии Стив Свердлов.

Human Rights Watch призвала власти Узбекистана выпустить на свободу писателя Отаханова в связи с отсутствием доказательств его вины, а также выполнять свои международные обязательства в области прав человека и гарантировать гражданам свободу выражения.

Напомним, что писатель Нурилло Отаханов вернулся из Стамбула в Ташкент 26 сентября. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Ташкента и в наручниках доставлен в отделение милиции. В настоящее время он содержится в РОВД Яшнабадского района города Ташкента. По словам следователей, причиной задержания Отаханова стали идеи, приведенные в его книге «Бу кунлар» («Эти дни»), которая признана Комитетом по делам религий при Кабинете министров Узбекистана «экстремистской».