В канун закрытия V Азиатских игр в Туркменистане возник ажиотаж с билетами

Накануне завершения V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, проходящих в период 17-27 сентября в столице Туркменистана, возник ажиотаж вокруг билетов на мероприятия, при этом на самих состязаниях подавляющее большинство зрителей составляют учащиеся учебных заведений Ашхабада, сообщают источники Радио Азатлык (Туркменской редакции Радио Свобода).

Цены на билеты начинаются с 7 манатов (2 доллара США по курсу ЦБ и 1 доллар США по «черному курсу») и доходят до 100 манатов. «В некоторых случаях вокруг продажи билетов возникал ажиотаж на выступления туркменских спортсменов и очень популярные в Туркменистане дисциплины, это национальная борьба гореш, все другие виды борьбы, соревнования по боксу, кикбоксингу. Перед этими соревнованиями, за сутки и в день их проведения, купить билеты было сложно», – рассказал собеседник «Азатлыка».

Как сообщают собеседники «Азатлыка», при посещении игр билеты выписываются по предъявлению паспорта (для несовершеннолетних – свидетельства о рождении), а паспортные данные вносятся в специальную базу данных и имена зрителей распечатываются на самих билетах. Затем данные указанные на билетах тщательной проверяются при допуске зрителей на соревнования.

«В последние 3 дня перед закрытием Игр перестали пропускать на соревнования с телефонами, имеющими камеры и с фотоаппаратами. Всех, у кого они обнаруживаются на контроле безопасности, отправляют обратно. Хорошо, если у кого есть возможность оставить свои телефоны, кто-то собирает телефоны у своих родственников, коллег и остается их ожидать», – рассказал собеседник.

По сообщениям источников «Азатлыка» в Ашхабаде, на самих соревнованиях, подавляющее большинство зрителей составляют учащиеся учебных заведений, которые одеты в одинаковую спортивную форму, сидят рядом, занимая целые секторы. Также много государственных служащих, в том числе учителей с учениками.