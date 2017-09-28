В Таджикистане ряд образовательных центров лишили права на отправку граждан на учебу за рубеж

Министерство образования и науки Таджикистана лишило лицензии на отправку граждан страны на учебу за рубеж образовательные центры «Мультикид» и ТМ-International. Еще один образовательный центр – SCORP TJ закрыт.

«Эти учреждения, не имея на то разрешительных документов, вели деятельность в области подготовки специалистов в зарубежных образовательных учреждениях, занимались отправкой граждан Таджикистана на учебу за рубеж», – заявил Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) председатель Государственной службы контроля за образованием Минобрнауки Алидод Расулзода.

По его словам, некоторые центры после рекомендаций Минобрнауки изменили направление своей деятельности и занимаются обучением иностранных языков внутри страны. «У нас к этой деятельности образовательных центров претензий нет», – сказал чиновник.

Ранее образовательные центры организовали специальные выставки вузов зарубежных стран. ТМ-International на своих выставках презентовал проекты по обучению в вузах Малайзии. Билол, один из сотрудников центра подтвердил, что их лишили лицензии на отправку граждан на учебу за рубеж. «Наш центр сейчас занимается обучением всех желающих английскому языку», – сказал Радио Озоди Билол.

Напомним, 1 апреля сотрудники милиции разогнали выставку зарубежных вузов в Душанбе, которая была организована образовательным центром «Мультикид». Они ворвались в зал, где проходило мероприятие, и разогнала всех ее участников. В МВД заявили, что у организаторов выставки не было разрешения Минобрнауки на ее проведение.