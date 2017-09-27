В Каракалпакстане сельский учитель пытался поджечь себя в знак протеста против сноса своего дома (видео)

29-летний учитель из села «Уллибог» в Турткульском районе Каракалпакстана Ахмад Ниёзимбетов пытался поджечь себя в знак протеста против сноса его дома. Представители районной администрации утверждают, что дом учителя был построен незаконно и подлежит сносу. Однако, по словам учителя, находящегося сейчас в больнице, его дом построен законно, а на руках у него имеются соответствующие документы.

Оставшийся в живых после самоподжога

Этот случай произошел 19 сентября в селе «Уллибог» в Турткульском районе Каракалпакстана. О его подробностях «Озодлику» рассказал сам главный «герой» самоподжога Ахмад Ниёзимбетов. По его словам, в тот день, явившиеся в его дом инспекторы Бюро принудительного исполнения, решили при помощи бульдозера и экскаватора снести его жилье. Однако Ахмад забрался на крышу своего дома в знак протеста против его сноса, облил себя бензином и поджег, а затем спрыгнул с крыши дома.

– Ко мне домой явились представители Бюро принудительного исполнения и инспектор профилактики. Они заявили моей семье: «Выходите все из дома». В это время дома у нас были гости. Они их тоже прогнали на улицу. Меня самого выволокли на улицу. Этот конфликт продлился до самого вечера. Они несколько раз выволакивали меня из собственного дома, но я снова входил внутрь. В конце им удалось вывести меня из дома, они приказали водителю бульдозера снести дом. Я вбежал внутрь дома, достал поллитра бензина и залез на крышу. Я сказал им: «Вам нужен мой дом? Тогда сначала убейте меня, затем мой дом достанется вам». После облил себя бензином и поджег, а затем спрыгнул с крыши дома, – рассказывает «Озодлику» сельский учитель из Турткульского района Каракалпакстана Ахмад Ниёзимбетов.

По его словам, жизнь ему спас младший брат Хайрулло:

– Он посыпал меня песком и потушил огонь. А представители Бюро принудительного исполнения и инспектор профилактики стояли и наблюдали за происходящим, – говорит Ниёзимбетов.

Снос жилья со «скорой помощью»

На видеозаписи, отправленной в редакцию «Озодлика», запечатлено как к спрыгнувшему с крыши дома Ахмаду Ниёзимбетову подбегают врачи скорой медицинской помощи. По словам Ниёзимбетова, представители Бюро принудительного исполнения явились к нему в дом вместе с врачами «скорой помощи».

– Сотрудники «скорой помощи» приехали ко мне домой вместе с представителями Бюро принудительного исполнения (БПИ). Оказывается, сотрудники БПИ ездят на снос домов с врачами «скорой помощи», чтобы те смогли оказать медпомощь гражданам, которые пытаются совершить суицид, порезать вены или падают в обморок во время сноса их домов. Кроме того, они привозят с собой пожарных, – говорит нашему репортеру Ахмад Ниёзимбетов.

В день неудачной попытки сноса дома сельского учителя Ахмад Ниёзимбетов был госпитализирован в Турткульскую центральную районную больницу. В течение восьми дней он лечится в отделении травматологии.

По словам лечащего врача Элёра Ахмедова, в настоящее время состояние Ахмада Ниёзимбетова хорошее:

– У него нет ушибов. Повреждены лишь мягкие ткани. Переломов или вывихов нет. В области бедра имеются небольшие 1,5-2% ожоги. Других повреждений он не получил, – сказал репортеру «Озодлика» лечащий врач турткульского учителя, совершившего попытку самосожжения.

Ахмад: Мой дом построен законно

Ахмад Ниёзимбетов является отцом двух дочерей. В настоящее время его жена беременна третьим ребенком. Ниёзимбетов, окончивший факультет физической культуры Ургенчского государственного университета, из-за отсутствия работы, содержит семью, подрабатывая чернорабочим.

В разговоре с нашим репортером он говорит, что строил свой дом вместе с младшими братьями и имеет все соответствующие документы на дом:

– В решении суда указаны данные моего отца Батыра Ниёзимбетова. В нем говорится, что дом построен незаконно. На основании этого решения они сейчас хотят снести мой дом. Но этот дом принадлежит мне, а не моему отцу. Он записан на мое имя. У меня имеются все кадастровые документы и документы о том, что я выиграл его на аукционе. Дополнительно у меня имеется земельный участок площадью 4 сотки. У меня также имеются кадастровые документы этого земельного участка. Я плачу все налоги, – говорит Ахмад Ниёзимбетов.

​Массовому сносу подлежат сотни домов

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» заместитель хокима (главы) Турткульского района Азимбой Сапаев заявил, что незаконность постройки дома Ахмада Ниёзимбетова была подтверждена в суде:

– Несмотря на наличие у него кадастровых документов, кто-то когда-то выдал их незаконно. Документы были поданы в суд, который вынес решение. Несколько лет назад документы были выданы незаконно. Документы не имеют оснований, нигде не зарегистрированы. Прежние хокимы брали с людей деньги и подписывали эти документы, – сказал нашему радио заместитель хокима Турткульского района Азимбой Сапаев.

По его словам, в ближайшем будущем в Турткульском районе будут снесены в общей сложности 500 домов, построенных незаконно.

– Будет снесен не только дом Ахмада Ниёзимбетов, но и многих других. Все эти дома были построены незаконно. У нас уже имеется решение суда о сносе этих домов. Сейчас начинается исполнение этого решения, – сказал представитель районной администрации Азимбой Сапаев.

Он добавил, что так как жители Турткульского района, чьи дома были признаны незаконными, не написали жалобу на прежнего хокима района, сейчас местные власти наказывают только владельцев незаконных домов.