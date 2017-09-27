Министр экономики Кыргызстана посетил Узбекистан

В Ташкенте 26 сентября состоялась встреча министра экономики Кыргызстана Артема Новикова с министром внешней торговли Узбекистана Элером Ганиевым.

В ходе встречи стороны обсудили практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистанп Шавката Мирзияева в Кыргызстан, обменялись мнениями по предстоящим кыргызско-узбекским контактам в ближайшей перспективе, передает Podrobno.uz.

Стороны обсудили вопросы проведения совместного кыргызско-узбекского бизнес форума и выставки товаропроизводителей Кыргызстана и Узбекистана в Ташкенте в рамках предстоящего государственного визита президента КР Алмазбека Атамбаева в РУз.

Кроме этого стороны достигли договоренностей по созданию совместных предприятий, обсудили практические шаги по увеличению товарооборота между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Напомним, что в начале сентября в Бишкеке состоялся кыргызско-узбекский бизнес-форум с участием более 20 компаний из Узбекистана. На этом форуме министр экономики КР Артем Новиков рассказал узбекским бизнесменам о потенциале Кыргызстана.

В частности, глава Минэкономики КР назвал приоритетные для двух стран направления для инвестирования: швейная промышленность, переработка сельхозпродукции, туризм, машиностроение и медицина. По словам Новикова, в этих сферах страны имеют огромный потенциал, а Узбекистан добился существенных достижений.

На форуме министр экономики Артем Новиков рассказал, что в структуре товарооборота Кыргызстана Узбекистан занимает 4,4%, в экспорте – 6,6%, импорте – 3,6%. В 2016 году товарооборот между странами составил 192,3 млн долларов, увеличившись за год на 14,9%. «Но это далеко не предел», – сказал узбекским бизнесменам министр экономики КР Артем Новиков.