Багдад дал трое суток руководству Иракского Курдистана на передачу аэропортов

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади 26 сентября дал руководству Иракского Курдистана трое суток на передачу под управление Багдада всех пограничных пунктов и аэропортов.

Как сообщает «Франс-пресс», премьер сообщил на пресс-конференции, что Багдад принял решение запретить международные авиарейсы в и из Иракского Курдистана через три дня, если управление аэропортами не будет отдано федеральному правительству. По данным «Рейтерс», если данный ультиматум не будет выполнен, Багдад попросит соседние страны закрыть свои границы с курдской автономией.

Международные рейсы в Иракском Курдистане (аэропорты в Эрбиле и Сулеймании) в настоящее время выполняют авиакомпании из Германии, Иордании и Турции. Ранее, в минувшее воскресенье, воздушное сообщение с Иракским Курдистаном прервал Иран.

Премьер-министр Ирака после результатов референдума о независимости Иракского Курдистана отверг саму идею переговоров о независимости и объявил об усилении мер безопасности. Он отметил, что Багдад действует на основе Конституциии не признает результаты референдума.

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани назвал плебисцит «новым этапом» и во вторник призвал правительство Ирака к диалогу. Он также призвал мировое сообщество уважать чувства миллионов граждан, проголосовавших за независимость Иракского Курдистана.