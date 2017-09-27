В Каталонии растет напряженность накануне референдума о независимости (видео)

В испанской провинции Каталония растет напряженность накануне референдума о независимости, назначенного на 1 октября. Испанские власти объявили голосование незаконным и арестовали несколько каталонских чиновников, занимавшихся его подготовкой. Об этом сообщает агентство Reuters.

В Каталонии тысячи людей вышли на улицы, чтобы заявить о своем праве голосовать на запрещенном испанскими властями референдуме о независимости региона. Они собрались перед зданием Верховного суда в Барселоне после того, как полиция арестовала более десятка высокопоставленных каталонских чиновников, ответственных за организацию и проведение референдума.

Каждый год в Барселоне проходит парад в память об окончания осады города 11 сентября 1714 года, которая обернулась для каталонцев утратой автономии. В этом году около миллиона человек вышли на улицы, чтобы отметить очередную годовщину и потребовать независимости. Движение за отделение Каталонии стало набирать силу после экономического кризиса 2008 года. Дополнительный импульс ей придало решение Конституционного суда Испании 2010 года об отказе в расширении каталонской автономии.

Испанское правительство выступило против референдума, а Конституционный суд назвал его незаконным. Премьер-министр Испании Марионо Рахой потребовал от каталонских лидеров отказаться от этой инициативы. МВД Испании арендовало паромы, чтобы разместить в Барселоне полицейское подкрепление и сорвать референдум. В ответ на это работники порта объявили забастовку. Полицию поддерживает часть местного населения, выступающего против независимости. По данным опросов, большинство каталонцев поддерживают референдум, но голосовать будут за сохранение Каталонии в составе Испании.

День голосования все ближе, и испанская прокуратура не исключает того, что президент Каталонии Карлес Пучдемон может быть арестован. За несколько дней до этого Пучдемон заявил, что прошедшие аресты не сорвут референдум.

Пока неясно, смогут ли каталонские власти организовать референдум и как будет действовать полиция. Напряженность растет, но ни одна из сторон не собирается отступать.