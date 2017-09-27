В Узбекистане в возрасте 92 лет скончался старейший экс-политзаключенный Ахмаджон Адылов

Заслуженный хлопкороб Узбекистана, Герой Социалистического Труда Ахмаджон Адылов скончался в возрасте 92 лет в своем доме в Папском районе Наманганской области. Об этом «Озодлику» сообщили несколько собственных источников, в том числе публицист Шароф Убайдуллаев. Он будет похоронен сегодня в родном селе «Гурумсарай». Ахмаджон Адылов, арестованный еще во времена СССР по так называемому «хлопковому делу», в годы правления Каримова отсидел в тюрьме еще пятнадцать лет.

Ахмаджон Адылов являлся заслуженным хлопкоробом Узбекистана, Героем Социалистического Труда, членом Центральной ревизионной комиссии КПСС в 1966-1971 годах, депутатом XXIII, XXIV, XXV съездов КПСС, депутатом Верховного Совета СССР 9-го и 10-го созывов в 1974-1984 годы. Он избирался членом Президиума Верховного Совета СССР и депутатом Верховного Совета Узбекской ССР трех созывов. Трижды награжден советскими орденом Ленина и другими медалями.

Ахмаджон Адылов является создателем крупнейшего в Советском союзе Агропромышленного комплекса в родном Папском районе Наманганской области. Он имел огромное влияние на первых лиц Советского Узбекистана и СССР, являлся одним из доверенных лиц Шарафа Рашидова – бывший лидер Советского Узбекистана.



В середине 80-х годов прошлого века он был осужден по так называемому «хлопковому делу».

В годы независимости Узбекистана Ахмаджон Адылов снова был осужден. Вот как вспоминал о тех годах в разговоре с репортером «Озодлика» известный узбекский поэт и хафиз Дадахон Хасанов:

– В те годы ходили разные разговоры о нем. В 1992 году до меня дошли слухи о том, что якобы Ахмаджон Адылов создал партию «Справедливость Тимура». Говорили, что его осудили именно по этой причине, – говорил нашему радио Дадахон Хасанов

Однако в приговоре, вынесенном Ахмаджона Адылову, о создании им партии ничего не сказано.

В 1993 году Ахмаджон Адылов был арестован. Кокандский городской суд по уголовным делам приговорил его к 4 годам тюрьмы по обвинению в хищении 5 тонн минеральных удобрений.

Уже в тюрьме Адылов был приговорен к 10 годам тюрьмы за экономические преступления, совершенные в советские годы. ​

Срок его пребывания в тюрьме должен был закончиться в 1996 году. Однако в тюрьме надзиратели якобы находят в его вещах наркотики, таким образом к тюремному сроку Адылова добавляют дополнительный тюремный срок.

В 1997 году к тюремному сроку Ахмаджона Адылова добавляют еще срок «за неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказания». Все эти годы власти игнорировали все обращения и заявления родственников Ахмаджона Адылова, в которых они просили освободить его из тюрьмы. Кроме того, официальный Ташкент лишил его права на амнистию.

​Ахмаджон Адылов был освобожден из тюрьмы 3 июня 2008 года.