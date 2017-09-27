В Каталонии заблокировали 140 сайтов с информацией о референдуме

Верховный суд Каталонии распорядился заблокировать более 140 сайтов с информацией о референдуме о независимости региона, сообщает информационное агентство EFE.

В число заблокированных попал сайт Национальной ассамблеи Каталонии, а также сайт, на котором жители автономии могли узнать адрес своего участка для голосования и распечатать бюллетень.

Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября. Если большинство участников проголосуют за выход автономии из состава Испании, то власти Каталонии намерены провозгласить независимость в течение 48 часов после подведения итогов голосования.

Испанские власти официально заявили о намерении помешать проведению референдума. Полиция Каталонии получила приказ взять под контроль все избирательные участки региона с 29 сентября.

В конце июля конституционный суд Испании принял постановление о незаконности предстоящего волеизъявления избирателей.