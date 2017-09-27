ФСБ потребовала от Telegram расшифровать сообщения пользователей
Федеральная служба безопасности России потребовала от Telegram расшифровать переписку пользователей по «закону Яровой». Об этом сообщил создатель сервиса Telegram Павел Дуров.
За отказ это сделать в отношении мессенджера 14 сентября ФСБ был составлен протокол об административном правонарушении, копию которого Дуров опубликовал на своей странице в сети «ВКонтакте».
Из нее следует, что еще 14 июля 2017 года (через две недели после внесения сервиса в реестр распространителей информации) ФСБ отправила запрос о декодировании принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений и дала на его исполнение пять дней. Из протокола следует, что к назначенному времени в ФСБ ожидают законного представителя компании.
Дуров заявил, что составленные «из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой» протоколы «неизбежно приводят к судебным процессам».
Накануне стало известно, что в Иране завели уголовное дело в отношении Дурова. Иранские власти считают, что мессенджер Telegram популярен среди джихадистов террористической группировки «Исламское государство». Дуров в ответ отметил, что каждый день модераторы блокируют более тысячи каналов и ботов, связанных с запрещенным контентом в Иране.
Обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений была введена летом 2016 года после принятия «антитеррористических» законов, так называемого «пакета Яровой». В июне этого года Telegram был зарегистрирован в качестве распространителя информации в России после того, как Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис.
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