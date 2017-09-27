В Ташкенте начались слушания по делу о гибели студента медколледжа имени Боровского

26 сентября в Мирабадском районном суде по уголовным делам прошло первое заседание по делу о гибели учащегося Ташкентского медицинского колледжа имени П. Ф. Боровского Джасура Ибрагимова. Судебное заседание прошло в открытом формате ‒ принять участие в нем смогли и СМИ, и граждане, сообщает Gazeta.uz.

Свидетели покинули зал, чтобы дело рассматривалось объективно.

Потерпевшая сторона в лице матери погибшего Нилюфар Алиевой (1979 года рождения) сообщила, что предъявит требование о возмещении материального и морального вреда. Отец Джасура Махамаджон Турсунов (1974 года рождения) выступил одновременно в качестве представителя потерпевшей стороны и гражданского истца.

Обвинитель сообщил об обвинительном заключении: «По результатам проведенных следственных действий Туляганов Исломбек Абдужалилович обвиняется в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего».

«3 мая 2017 года предположительно в 14:00 на улице Шахрисабз Мирабадского района на территории медицинского колледжа имени Боровского учащиеся данного колледжа Исломбек Туляганов и Джасурбек Ибрагимов поссорились в результате разногласий, в тот же день примерно в 14:20 они встретились рядом с гаражами, расположенных позади 145-й школы, находящейся на улице Истикбол Яшнабадского района, где Туляганов ногами и руками нанес опасные для жизни потерпевшего тяжкие телесные повреждения по голове, животу и другим жизненно важным областям тела», ‒ говорится в заключении.

В результате Ибрагимов получил: закрытую травму органов брюшной полости, травматический разрыв стенки 12-перстной кишки, гематому поперечной толстой кишки, гематому перитонеальных спаек, ушиб желудка, ушиб правой почки, закрытую травму головного мозга, сотрясение мозга, подкожную гематому правой части лба, многочисленные телесные повреждения в виде царапин и ушибов мягких тканей в области лба, носа, груди, живота, спины, ног и рук. Несмотря на помощь врачей, он скончался 1 июня в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

Согласно заключению №7-К судебно-медицинской экспертизы от 29 июля, смерть Джасура Ибрагимова повлекли острый пост-травматический гангренозный холецистит, диффузный гнойно-фибрино-желчный перитонит, сепсис, двусторонняя фибринозно-гнойная пневмония, отек мозга и легких, а также острая сердечно-сосудистая недостаточность, вызванные закрытой травмой органов брюшной полости, травматическим разрывом стенки 12-перстной кишки, гематомами поперечной толстой кишки и перитонеальных спаек, ушибами поджелудочной железы и правой почки.

Обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по ст. 104 (ч. 3 п. «д») Уголовного кодекса Узбекистана («Причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего», ‒ проходит Исломбек Тулаганов (1999 года рождения). Обвинительное заключение было составлено 29 августа.

Председатель спросил у Исломбека Туляганова, сознается ли он в содеянном согласно озвученной статье. «Не сознаюсь», ‒ заявил ответчик.

Первой показания дала мать погибшего Нилюфар Алиева. Адвокаты сторон, прокурор и председатель суда задали ей вопросы. Махамаджон Турсунов подтвердил показания супруги.

Председатель судьи назначил следующее заседание на 29 сентября.

3 мая учащийся второго курса медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте Джасур Ибрагимов был доставлен с тяжкими телесными повреждениями в столичную городскую детскую хирургическую больницу №2. 1 июня, перенеся несколько операций, он скончался в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

Новость о смерти 18-летнего Джасура Ибрагимова вызвала огромный общественный резонанс. В результате Генеральный прокурор Узбекистана был вынужден взять под личный контроль ход расследования уголовного дела по факту смерти учащегося медколледжа.