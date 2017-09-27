В Таджикистане после дорожного происшествия пропали автоматы Калашникова

В Таджикистане сотрудники милиции ищут автоматы Калашникова, которые находились в утонувшей в реке Зерафшан автомашины «Нива» таджикских погранвойск. На прошлой неделе автомашина с группой таджикских пограничников опрокинулась в обрыв и утонула в горной реке у села Хайробод района Горная Матча.

Азизмурод Сабуров, прокурор района Горная Матча сообщил Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) 25 сентября, что ДТП произошло из-за технической неисправности автомашины «Нива».

«Пограничники воинской части погранвойск у села Мадруштак ехали в сторону села Хайробод. Во время подъема на перевале мотор «Нивы» внезапно заглох и машина начинала катиться назад. Водитель и четверо пограничников спрыгнули с машины. Сообщается, что один из пассажиров не сумел выбраться и утонул», ‒ сказал прокурор района.

По словам Азизмурода Сабурова, сотрудники регионального штаба по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне извлекли «Ниву» из реки, но тело пассажира, а также семь автоматов не были обнаружены.

Поиски тела и оружия продолжаются.

В Главном управлении погранвойск ГКНБ Таджикистана признались, что у них нет информации о происшествии.