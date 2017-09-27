В Узбекистане идут задержания валютчиков

На днях Служба национальной безопасности (СНБ) Узбекистана совместно с другими правоохранительными органами провела ряд спецопераций по задержанию валютчиков в регионах республики.

Как сообщает интернет-издание Podrobno.uz, в Андижанской области с поличным задержаны Ойбек Каххоров и Гульбахор Мамадалиева. Они пытались продать 20 тысяч долларов по курсу 8100 сумов за доллар ‒ в общей сложности за 162 миллиона сумов. Незаконная сделка была пресечена оперативниками в момент передачи валютчикам 18800 долларов.

В Самаркандской области задержаны братья Жавлон и Жавхар Уктамовы в доме их дяди Хусена Шарофиддинова в момент передачи клиенту 81 миллиона сумов в качестве оплаты за 10 тысяч долларов.

Жавхар Уктамов в ходе дознания признался, что занимается незаконной продажей валюты, и все денежные средства, находящиеся в доме, принадлежат ему.

«В ходе проведенного обыска оперативники обнаружили в двух находящихся возле дома автомобилях «Ласетти» и изъяли в качестве вещественных доказательств свыше 36 миллионов сумов. Всего в ходе этой спецоперации конфисковано 18309 долларов, 224 миллиона сумов, 137 тысяч российских рублей, 325 евро, 12 тысяч казахских тенге», ‒ отметил представитель силового ведомства.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил по данным фактам дела по статье 177 («Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей») Уголовного кодекса Узбекистана.

В Узбекистане с 5 сентября физические лица-резиденты получили право продавать валюту в обменных пунктах. Покупка иностранной валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

А недавно власти Узбекистана заявили о том, что разрешили с 1 октября покупку наличной иностранной валюты населению.

В настоящее время узбекистанцы могут покупать иностранную валюту исключительно на пластиковые платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.