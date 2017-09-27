Суд отложил рассмотрение иска Али Феруза к МВД из-за гостайны в его деле

Суд в Москве отложил рассмотрение иска корреспондента «Новой газеты» Али Феруза к Министерству внутренних дел России. Представитель МВД заявила, что в деле Феруза есть сведения, содержащие государственную тайну. Об этом из зала суда сообщил корреспондент Радио Свобода.

Суд потребовал от МВД представить справку о наличии гостайны в деле. Сам Феруз требовал проверить законность отказа МВД в предоставлении ему в России временного убежища.

В начале августа российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека. В настоящее время Феруз находится в центре временного содержания беженцев.

Худоберди Нурматов (настоящее имя Феруза) был задержан в Москве 1 августа. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. В Узбекистане журналисту, по данным его коллег, родственников и правозащитников, грозит смертельная опасность.