Хадидже Исмаиловой присуждают альтернативную Нобелевскую премию

Азербайджанский журналист-расследователь Хадиджа Исмаилова и трое юристов, проводивших борьбу за социальную справедливость, удостоены премии «За правильный образ жизни», которая иногда называется также «альтернативной» Нобелевской премией.

Хадиджа Исмаилова, журналист Азербайджанской редакции Радио Свобода, которая проводила расследование о предполагаемых фактах коррупции в правительстве президента Азербайджана Ильхама Алиева, стала первым в Азербайджане лауреатом премии базирующегося в Стокгольме фонда Right Livelihood Award Foundation. В заявлении жюри отмечается, что она удостоена премии за «мужество и упорство в разоблачении коррупции в самых высоких эшелонах правительства».

В этом году на эту премию рассматривались 102 соискателя из более чем 50 стран. С журналисткой одновременно награждены также эфиопская активистка Йетнеберш Нигусси, которая борется за права инвалидов, а также индийский адвокат Колин Гонсальвес, работающий в сфере защиты прав человека.

Денежная часть премии в размере трех миллионов шведских крон (около 374 тысяч долларов) будет разделена между Исмаиловой, Нигусси и Гонсальвесом. Американский адвокат Роберт Биллот, который специализируется в области защиты окружающей среды и регулирования опасных веществ, удостоен почетной награды, не предусматривающей денежной премии. Церемония вручения запланирована на 1 декабря.