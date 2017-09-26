Рабочие из Узбекистана приступили к строительству новой школы в Оше (фото)

В Оше началось строительство школы имени Алишера Навои за счет Узбекистана,рассчитанной на 630 учеников. Строительные работы ведут узбекистанские компании «Трест12» и «БунёдГрандСервис». Проект здания школы составлен компанией «УзшахарсозликЛИТИ». Общая площадь проекта составляет 3 851 квадратный метр.

Новая трехэтажная школа будет оснащена всеми удобствами, в частности, в ней будут действовать спортивный и актовый залы, кабинет труда, медицинский пункт, столовая и летний спортивный комплекс и многое другое.

К настоящему моменту завершено строительство фундамента здания.

Кроме того, рабочие из Узбекистана отремонтировали часть построенной в 1936 году и находящейся в настоящее время в аварийном состоянии школы-гимназии №18, расположенной недалеко от территории нового объекта.

​Напомним, что 28 июня этого года посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов и министр образования и науки Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева подписали соглашение о возведении нового учебного учреждения в городе Оше.

Школа будет построена за счет бюджета Узбекистана и передана в собственность Кыргызстана.

В ходе государственного визита в Кыргызстан 5 сентября этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев ознакомил Алмазбека Атамбаева с проектом новой школы в Оше.

Правительства обеих стран надеются, что эта школа поспособствует налаживанию дружеских отношений между узбеками и кыргызами.