В Бухаре судят парня-шиита, обвиняемого в экстремизме

Дело 34-летнего частного предпринимателя из города Бухары Джахангира Кулиджанова, обвиняемого «в распространении религиозных материалов, разжигающих религиозную вражду», передано в суд. Во время недавнего судебного заседания в Бухарском областном суде по уголовным делам государственный обвинитель попросил приговорить его к семи годам лишения свободы.

«Трагедия Карбалы»

Жителю Бухары Джахангиру Кулиджанову выдвинуто обвинение по статье 244-1 («Изготовлении, хранении, распространении или демонстрации материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку») Уголовного кодекса Узбекистана.

По словам его адвоката, прокурор попросил для обвиняемого 7 лет тюрьмы.

Согласно обвинительному заключению, Джахангир Кулиджанов обвиняется в распространении и демонстрации проповедей шиитского проповедника Амира Рамина под названием «Имам Хусейн и трагедия Карбалы»​, в которой представлена история шиизма. Данная книга признана экспертами Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана как литература разжигающая религиозную вражду.

В копии приговора, которая имеется в распоряжении редакции «Озодлика», говорится, что «после посещения в 2011-2015 годах Ирак и Иран, Джахангир Кулиджанов распечатал через Интернет элетронную версию пропитанных идеями религиозного догматизма проповедей некоего Амина Рамина и распространял их среди местного населения».

По словам родственников Кулиджанова, в настоящее время он обвиняется в прослушивании и распространении аудио-версий книги «Трагедия Карбалы» и проповедей об истории шиизма, которые не являются запрещенными и хранятся в шиитской мечети.

Имам шиитской мечети в Бухаре Ибрагим Хабибов в разговоре с репортером «Озодлика» говорит, что в Узбекистане разрешено чтение 114 шиитских книг, которые написаны на арабском и персидском языках. Поэтому, как говорит имам, прихожане шиитской мечети, не владеющие этими двумя языками, читали разрешенные шиитские книги в переводе на русский язык:



‒ Я думаю, что не должно быть никаких проблем, если люди читают эти книги на русском языке. Потому что «Трагедия Карбалы» ‒ очень известная история. На какой бы язык она не переводилась, смысл книги от этого не меняется. Тогда почему человека выставляют преступником только из-за того, что он читал эту книгу на русском языке? Я думаю, что суд все-таки будет справедливым, ‒ говорит имам шиитской мечети в Бухаре Ибрагим Хабибов.

Как говорят некоторые родственники Джахангира Кулиджанова, он обвиняется в чтении книги «Трагедия Карбалы» на русском языке, привезенной из Москвы.

Осужденные за распространение шиитских книг

В этом году в Узбекистане были задержаны двадцать человек, которых обвинили в распространении на территории страны шиитской литературы. Среди двадцати задержанных значится имя Джахангира Кулиджанова.

По словам родственников Кулиджанова, все двадцать человек были задержаны 2 февраля 2017 года сотрудниками Службы национальной безопасности и ГУВД города Бухары. Спустя день, 3 февраля в отношении пяти из двадцати задержанных были оформлены сфабрикованные документы и по решению суда они были арестованы на 15 суток. Как рассказывают «Озодлику» их родственники, в отношении всех двадцати задержанных применялось физическое и психологическое насилие с целью получения от них ложных признательных показаний.

Редакция «Озодлика» располагает информацией о том, что пятеро осужденных обращались к президенту и в Генеральную прокуратуру Узбекистана относительно примененных к ним пыток и «выбивания» из них ложных показаний.

Как говорит нашему радио адвокат Кулиджанова, в отношении двух из пяти задержанных человек ‒ Джахангиру Кулиджанову и Шавкату Азимову ‒ были выдвинуты обвинения по 216 статье («Незаконная организация общественных объединений или религиозных организаций») Уголовного кодекса Узбекистана.



22 августа этого года суд признал Кулиджанова и Азимова виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 216, и приговорил обоих к выплате штрафа в размере пятидесяти минимальных размеров заработной платы.

По словам адвоката Джахангира Кулиджанова, после этого суда в отношении его подзащитного было выдвинуто еще одно обвинение ‒ уже по 244-1 статье УК Узбекистана. В настоящее время Кулиджанов содержится в следственном изоляторе в Бухаре.

​День рождения Биби Зейнаб

Репортеру «Озодлика» удалось пообщаться с родственниками Джахангира Кулиджанова, Шавката Азимова и других лиц, задержанных по обвинению в распространении шиитской литературы на территории Узбекистана. Все собеседники заявили, что являются шиитами-мусульманами, и поэтому подвергаются травле со стороны мусульман-суннитов, которые составляют большинство местного населения.

Как рассказывают родственники Кулиджанова, Джахангир и Шавкат были задержаны в день празднования дня рождения внучки пророка.

‒ Мы, шииты, почитаем Биби Зейнаб. 2 февраля совпало с днем ее рождения. Джахангир и Шавкат были задержаны в тот день, когда собирались отпраздновать ее день рождения. Им было предъявлено обвинение по 216 статье УК, ‒ говорит собеседник.

Положение шиитов в Узбекистане

Собеседники, с которыми удалось пообщаться репортеру «Озодлика»​, утверждают, что в Бухаре существует нетерпимость по отношению к мусульманами-шиитам.

В беседе без микрофона собеседница, попросившая не указывать ее имени, заявила, что в Узбекистане мусульмане-шииты после паломничества в Карбалу (город в Ираке) в день Ашуры (особо почитаемый день у мусульман-шиитов, известен как день траура, так как в этот день происходит поминовение шиитских мучеников ‒ Ред.) подвергаются допросам в СНБ.

Ранее «Озодлик» освещал один судебный процесс, связанный осуждением в Узбекистане приверженца шиизма.

В 2013 году руководитель Самаркандского отделения общества дружбы «Узбекистан ‒ Иран» Равшан Гулямов был приговорен к пяти годам колонии за распространение идей шиизма на территории Узбекистана.

В том же году узбекское телевидение показало разоблачающий фильм, в котором утверждалось, что в нескольких мечетях в Самарканде пропагандируются идеи шиизма.

Однако имам шиитской мечети в Бухаре Ибрагим Забибов заявил, что бухарские имамы-сунниты и местные жители относятся к мусульманам-шиитам доброжелательно.

По его словам, в настоящее время в Самаркандской и Бухарской областях Узбекистана проживает несколько тысяч мусульман-шиитов.