США осудили приговор журналисту РСЕ/РС Николаю Семене (видео)

Соединенные Штаты 25 сентября заявили, что «глубоко обеспокоены» приговором журналисту Радио «Свободная Европа» / Радио «Свобода» (РСЕ/РС), оглашенным на прошлой неделе судом в оккупированном Россией Крыму. Суд приговорил 66-летнего Семену по обвинениям в сепаратизме к двум с половиной годам условно с запретом заниматься журналистской деятельностью.

«Этот приговор основан на том факте, что господин Семена в своих материалах критиковал российскую оккупацию и попытку аннексировать Крым», ‒ приводятся в заявлении слова пресс-секретаря государственного департамента США Хизер Нойер. «Мы призываем оккупационные российские власти аннулировать приговор господину Семене, позволить ему продолжить журналистскую деятельность и прекратить кампанию по подавлению инакомыслия в Крыму, ‒ сказала она. ‒ Крым остается неотъемлемой частью Украины, и Соединенные Штаты остаются тверды в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».

Семена, сотрудник проекта РСЕ/РС «Крым.Реалии», был арестован 19 апреля 2016 года российскими властями Крыма, ему были предъявлены обвинения в призывах к действиям против «территориальной целостности Российской Федерации». Семена говорит, что обвинения против него политически мотивированы и что заведенное российскими властями дело против него основано на неточном переводе одной из его статей с украинского языка на русский.

Европейский союз и правозащитные организации ранее также выразили озабоченность по этому делу. Президент корпорации РСЕ/РС Том Кент осудил приговор Николаю Семене и назвал его «попыткой заставить замолчать независимые голоса в Крыму».