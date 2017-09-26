Лукашенко сказал Кадырову о готовности сотрудничать с Чечней

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал находящемуся с визитом в Минске главе Чечни Рамзану Кадырову, что его страна готова к экономическому и промышленному сотрудничеству с Северо-Кавказским регионом России.

«Если бы не было сотрудничества с российскими регионами, у нас вообще не было бы белорусско-российского сотрудничества. Мы в свое время пережили непростые времена, когда у нас было непонимание по отдельным вопросам с «центром», но региональное сотрудничество спасло наши отношения», – сказал Лукашенко на переговорах 25 сентября, подразумевая, очевидно, экономическое и торговое противостояние между Москвой и Минском в период с 2014 по 2016 год.

«Мы хотели не только сотрудничать с Грозным, с Чеченской Республикой, но и вместе работать в целом на Кавказе. Мы спокойно можем создавать там совместные предприятия, совместный высокотехнологичный продукт, вести торговлю в вашем регионе, не только на юге, но и на севере», – заявил президент Беларуси. Лукашенко сказал, что Беларусь может начать производство автомобилей в Чечне и сотрудничать в области инфраструктурных проектов. Он также заявил, что белорусская компания «Беларуснафта» может оказать помощь Чечне в добыче и переработке нефти.

Кадыров сказал журналистам после переговоров, что стороны договорились развивать экономические и торговые отношения «по конкретным направлениям».