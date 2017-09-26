Порошенко подписал закон об обязательном изучении украинского

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», который вводит украинский язык в качестве обязательного для обучения в государственных школах, начиная с пятого класса. Порошенко подписал этот закон 25 сентября, несмотря на критику со стороны украинских этнических меньшинств. Законопроект не запрещает обучение другим языкам; студенты могут изучать родной язык как отдельный предмет.

Однако это не сняло опасения таких групп населения как русские, поляки, румыны и венгры, все из них имеют значительную этническую общность на Украине.

Россия особенно резко раскритиковала закон, который по оценке Кремля, был разработан для «насильственного установления моноэтнического языкового режима в многонациональном государстве». Порошенко при подписании законопроекта настаивал на том, что он «соответствует европейским стандартам и является примером для соседних стран». Об этом говорится в заявлении на сайте президента Украины.

«Закон поднимает роль украинского языка как государственного языка в образовательном процессе», ‒ сказал он. «Закон обеспечивает равные возможности для всех ... Он гарантирует каждому выпускнику сильные языковые навыки, необходимые для успешной карьеры на Украине».



Закон о языке стал горячей темой по всей Украине, особенно в восточных регионах, где большинство населения говорит на русском языке как на первом языке. Требование закона отменяет закон 2012 года, принятый при президенте Викторе Януковиче, который бежал в Россию во время массовых уличных протестов в Киеве. Тогда законодательство позволяло меньшинствам сохранять свои языки в регионах, где они составляют более 10 процентов населения.